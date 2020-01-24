Hakkari'de genç öğretmen kaldığı iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de genç öğretmen kaldığı iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika

Hakkari'de genç öğretmen kaldığı iş yerinde ölü bulundu

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir süredir haber alınamayan genç öğretmenin cansız bedeni bulundu.

Hakkari'de genç öğretmen kaldığı iş yerinde ölü bulundu, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir süredir haber alınamayan genç öğretmenin cansız bedeni bulundu.

Şemdinli ilçesinde görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik'ten bir süredir kendisinden haber alamayan arkadaşları en son kaldığı iş yerine geldi.

Çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşları, 36 yaşındaki öğretmenin cansız bedenini buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cenazeyi otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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