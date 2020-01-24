Hakkari'de genç öğretmen kaldığı iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cenazeyi otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.

Şemdinli ilçesinde görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik'ten bir süredir kendisinden haber alamayan arkadaşları en son kaldığı iş yerine geldi.

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