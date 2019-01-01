Hakkari'de Gençler Yeni Yıla Halay Çekerek Girdiler
1 saat önce
Hakkari'de gençler yeni yıla halay çekerek girdilerHAKKARİ - Hakkari merkezde gençler, yeni yıla dakikalar kala halay çekerek girdiler.
Hakkari
'de gençler yeni yıla halay çekerek girdiler
HAKKARİ - Hakkari merkezde gençler, yeni yıla dakikalar kala halay çekerek girdiler.
Hakkarili gençler yeni yıla halaylar çekerek girdi. Merkez Altay
Caddesinde toplanan bir grup genç karla kaplı kaldırımlarda bir süre halay çekerek gönüllerince eğlendiler.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:12 Kaynak: İHA
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