Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Gençler Yeni Yıla Halay Çekerek Girdiler

Hakkari'de Gençler Yeni Yıla Halay Çekerek Girdiler

1 saat önce

Hakkari'de gençler yeni yıla halay çekerek girdilerHAKKARİ - Hakkari merkezde gençler, yeni yıla dakikalar kala halay çekerek girdiler.

Hakkari'de gençler yeni yıla halay çekerek girdiler

HAKKARİ - Hakkari merkezde gençler, yeni yıla dakikalar kala halay çekerek girdiler.
Hakkarili gençler yeni yıla halaylar çekerek girdi. Merkez Altay Caddesinde toplanan bir grup genç karla kaplı kaldırımlarda bir süre halay çekerek gönüllerince eğlendiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Hakkari, Yerel
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