Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Gençler Yeni Yıla Halay Çekerek Girdi

Hakkari'de Gençler Yeni Yıla Halay Çekerek Girdi

13 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de gençler, yeni yıla halay çekerek girdi.

Hakkari'de Gençler Yeni Yıla Halay Çekerek Girdi, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de gençler, yeni yıla halay çekerek girdi.

Hakkarili gençler yeni yıla halaylar çekerek girdi. Merkez Altay Caddesinde toplanan bir grup genç karla kaplı kaldırımlarda bir süre halay çekerek gönüllerince eğlendi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:40 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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