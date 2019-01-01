Hakkari'de Gençler Yeni Yıla Halay Çekerek Girdi
13 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de gençler, yeni yıla halay çekerek girdi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de gençler, yeni yıla halay çekerek girdi.
Hakkarili gençler yeni yıla halaylar çekerek girdi. Merkez Altay Caddesinde toplanan bir grup genç karla kaplı kaldırımlarda bir süre halay çekerek gönüllerince eğlendi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:40 Kaynak: İHA
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