Didim'de tüm etkinlikler ertelendi - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Aralık tarihine kadar tüm etkinlikler ertelendi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde tedbirler alınmaya devam ederken Didim Kaymakamlığı da yeni bir karar aldı. Korona virüs tedbirleri ve mevsimler etkiler kapsamında alınan karara göre Didim'de 1 Aralık 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm etkinlikler ertelendi. Konu ile ilgili Didim Kaymakamlığından yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı ve Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önüne bulundurularak 2 Ekim 2020 tarihinden 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN