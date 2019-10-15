Hakkari'de gerçeği aratmayan tatbikat

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.



Tatbikata İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, AFAD Şube Müdürü Resul Karadeniz, İtfaiye Amiri A. Gaffar Kurt, Okul Müdiresi Hülya Korkmaz ve İş Güvenliği Uzmanı Vildan Kurt katıldı. Senaryonun okunması ile başlayan tatbikatta, acil durumlar karşısında okulu boşaltma, yaralı kurtarma, ilkyardım, yangın tüpü kullanma ve söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.



Okulun üst katlarında mahsur kalan bir öğrencinin gerçeği aratmayan sahnelerle itfaiye, AFAD ve UMKE tarafından kurtarılması ve ilkyardım, taşıma, tahliye gösterilerinin gerçekleştirilmesi öğrenciler ve izleyenlerden alkış aldı.



Tatbikat ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, öğrencilerimize depremin olduğu ilk anda panik yapmadan bulundukları yerde hayat üçgeni oluşturmalarını ve çök-kapan-tutun pozisyonuna geçmelerini istediklerini belirterek, "Daha sonra ilk sarsıntı geçtikten sonra üç dakika içinde okulu tahliye etmelerini sağladık, bunu da başarıyla uyguladılar. Bilim ve teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağda ne yazık ki depremlerin ne zaman olacağı henüz bilinememektedir. O halde bize düşen her duruma karşı her zaman hazırlıklı olmaktır. Afetlere karşı zihnen (bilgi ve plan ile), maddeten (tedbir ile) ve manen (dua ile) hazır olursak, afetlerden kaynaklanan sıkıntıları daha kolay atlatabiliriz. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, okullarımızda afetlere karşı farkındalık oluşturmak, bilinç geliştirmek ve önceden hazırlıklı olmak için bu tatbikatlara önem veriyoruz. Tatbikatın gerçekleştirilmesinde desteklerinden ötürü tüm paydaşlarımıza ve tatbikatı başarıyla uygulayan okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerimize İl Milli Eğitim Müdürümüz adına teşekkür ediyorum" dedi.



Tatbikat, ekiplerin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - HAKKARİ