Hakkari'de Girişimci Kadınlar İş Hayatına Atılacak

Hakkari
'de girişimci kadınların, hazırlanan "Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesi kapsamında verilecek eğitim ve sağlanacak destekler ile iş hayatına atılması sağlanacak.
Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Tarım ve Orman, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) ve KOSGEB il müdürlükleri ile Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası, Hakkari Barosu, Kadın Girişimciler Derneği, KAMER Vakfı İl Şubesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) İl Yatırım Destek Ofisi'nin paydaş olduğu projenin protokolü için üniversitenin konferans salonunda toplantı düzenlendi.
Proje Koordinatörü Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Sağlam, projenin kapsamıyla ilgili bilgi verdi.
Burada konuşan Rektör
Prof. Dr. Ömer Pakiş, projelerle birçok güzel çalışmanın hayata geçirilebileceğini söyledi.
Üniversite olarak projelere katkı sağlamaya hazır olduklarını aktaran Pakiş, "Hakkari'nin sosyolojisine, coğrafyasına, yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, iklimine uyumlu yapıldığı zaman verim alınabilecek çalışmaların projelendirilmesinin daha yararlı olacağına inanıyoruz. Projenin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor, bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Daha sonra söz konusu kurumların yetkilileri, projenin iş birliği protokolünü imzaladı.
Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Pala da katıldı.