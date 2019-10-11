"Hakkari'de Girişimci Kadınlar Yetişiyor"

Hakkari'de hayata geçirilen "Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesi ile kentteki kadın girişimcilerin desteklenmesi, yeni girişimcilerin yetiştirilmesi ve iş hayatına atılmak isteyen kadınlara ihtiyaç duydukları eğitimlerin verilmesi planlanıyor.

Hakkari Üniversitesince hayata geçirilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman, Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) ile KOSGEB il müdürlükleri, Hakkari Barosu, Kadın Girişimciler Derneği, Kadın Merkezi Vakfı Hakkari Şubesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkari Yatırım Destek Ofisi, İsviçre Büyükelçiliği ile Ticaret ve Sanayi Odasınca desteklenen proje kapsamında iş hayatına atılmak istenen kadınlara üniversitede basit muhasebe, işletme, bilgisayar, ticaret hukuku ve mesleki eğitim konularında eğitim verilecek, kurslar ve seminerler düzenlenecek.

Projenin, Ticaret ve Sanayi Odasının Konferans Salonu'nda düzenlenen projenin toplantısında konuşan Oda Başkanı Servet Taş, projenin protokolünün mart ayında imzalandığını söyledi.

Bölgede kadın girişimci sayısının her geçen gün arttığını belirten Taş, "İşini kuran örnek kadın girişimcilerimiz ilimizin ekonomisinin gelişmesinde önemli adımlar atmaktadır. Bu proje ile Hakkari'de var olan ve ticarete dönüştürülmesi gereken ürünlerin tespit edilip değerlendirilmesi, ülke ekonomisine katkı sağlanması, kentte yeni iş sahalarının açılması ve istihdamın artmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır." dedi.

Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada da projenin bölgedeki girişimci ve iş hayatına atılmak isteyen kadınlara faydalı olacağını belirterek, kadınların neler yapabileceğini sorgulaması ve kendilerini keşfedip ona göre hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Proje Koordinatörü Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Firdevs Sağlam da yaptığı sunumda projenin içeriği ve amacı ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıya, kurum müdürleri, kadın sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyeleri ile kadınlar da katıldı.