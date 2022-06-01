Hakkari'de göçükte mahsur kalan madenci kurtarıldı - Son Dakika
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Hakkari'de göçükte mahsur kalan madenci kurtarıldı

01.06.2022 21:37
Hakkari'de göçükte mahsur kalan madenci kurtarıldı

Hakkari'de madende meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı.

Hakkari'de madende meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan işçi kurtarma ekibinde bulunan herkese teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, göçük akşam saatlerinde Hakkari merkez Kavaklı köyü bölgesindeki bir maden ocağında meydana geldi. Madende çalışan A.S. isimli işçi galeride meydana gelen göçükten dolayı mahsur kaldı. Durumun Hakkari 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine tüm birimler harekete geçti. Hakkari AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve beraberindeki ekibi, UMKE, Jandarma, Hakkari ve Çukurca ilçesindeki itfaiye ekipleri göçük bölgesine kısa sürede ulaştı. Deneyimli firma madencileri ile kurtarma ekiplerinin iki saatlik çalışması sonucu göçükte mahsur kalan A.S. isimli işçi kurtarılarak alkışlar eşliğinde ambulansa alındı. Sağlık durumu iyi olan işçi kurtarma ekibinde bulunan herkese teşekkür etti.

(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari'de göçükte mahsur kalan madenci kurtarıldı
Hakkari'de göçükte mahsur kalan madenci kurtarıldı

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Kaynak: İHA

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