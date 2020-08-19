Hakkari'de gölette kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Karşıkaya Mahallesi'ndeki Gula Züryan Göleti'nde kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sazlıklar arasındaki ceset, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:49

Kaynak: DHA

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