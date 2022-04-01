Hakkari'de görev değişimi sırasında dereye düşen askerin için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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Hakkari'de görev değişimi sırasında dereye düşen askerin için arama çalışmaları başlatıldı

01.04.2022 11:41
Hakkari'de görev değişimi sırasında dereye düşen askerin için arama çalışmaları başlatıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde nöbet değişim sırasında suya kapılıp kaybolan asker için arama çalışmaları başlatıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde nöbet değişim sırasında suya kapılıp kaybolan asker için arama çalışmaları başlatıldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde dün akşam saat 20.00 sularında sınırda görev değişimi sırasında bir asker Hacıbey Çayından geçişi sırasında suya kapılıp kayboldu. Askerin suya kapılmasıyla bölgeye yakın bulunan hudut birlikleri ve güvenlik korucuları hızla olay yerine intikal etti. Derecik Samanlı Hudut Karakolu sınırında görev yapan asker için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - HAKKARİ

Hakkari'de görev değişimi sırasında dereye düşen askerin için arama çalışmaları başlatıldı
Hakkari'de görev değişimi sırasında dereye düşen askerin için arama çalışmaları başlatıldı
Hakkari'de görev değişimi sırasında dereye düşen askerin için arama çalışmaları başlatıldı
Hakkari'de görev değişimi sırasında dereye düşen askerin için arama çalışmaları başlatıldı
Hakkari'de görev değişimi sırasında dereye düşen askerin için arama çalışmaları başlatıldı

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Hakkari, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de görev değişimi sırasında dereye düşen askerin için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de görev değişimi sırasında dereye düşen askerin için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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