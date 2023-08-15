Hakkari'de görkemli düğün: Damada 2 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı - Son Dakika
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Hakkari'de görkemli düğün: Damada 2 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

Son Güncelleme: 15.08.2023 14:26

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Diri aşiretinden Müdür Karael'in oğlu İbrahim Karael ile İstanbul'da yaşayan Karslı iş insanı Ayhan Karakuş'un kızı İrem Karakuş, 2 binin üzerinde kişinin katıldığı görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Düğünde damada 2 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. İlçenin en önde gelen aşiretlerinden Diri aşiretinin ileri gelenlerinden Müdür Karael'in oğlu İbrahim Karael, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Yüzün üzerinde küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, eş, dost ve akrabalar katıldı. Bir hafta arayla hem İstanbul'da hem de Yüksekova'da gerçekleştirilen düğüne yurtiçinin yanı sıra İran, Irak ve Norveç'ten katılım oldu. Binlerce kişinin katılım sağladığı düğünde damada 2 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

Hakkari'de görkemli aşiret düğünü: Damada 2 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

"3 BİN MİSAFİR KATILDI"

Düğüne olan katılımdan memnun olduğunu ifade eden Toy büyüğü aynı zamanda damadın amcası Mahkum Karael, "Geçen hafta İstanbul'da görkemli bir düğün yaptık. Düğünümüze yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Şimdi de Yüksekova'da düğünümüzü yapıyoruz. Burası da çok yoğun geçiyor. Düğünümüze yaklaşık 3 bin misafirimiz katıldı. Ben düğünümüze katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada her iki cihanda saadetler diliyorum" dedi.

Hakkari'de görkemli aşiret düğünü: Damada 2 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

"ÇOK GÜZEL BİR DÜĞÜN OLDU"

Mutluluğunu kelimelerle ifade edemediğini aktaran gelin İrem Karakuş ise, "İstanbul'da yaşıyorum. Yüksekova'nın Diri aşiretine gelin geldim. Çok güzel bir düğün oldu. Düğünümüze ülkemizin her yerinden misafirler katıldı. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

Hakkari'de görkemli aşiret düğünü: Damada 2 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı

"GÖRKEMLİ DÜĞÜN UAPTIK"

Damat İbrahim Karael de, "Hem İstanbul'da hem de Yüksekova'da görkemli düğün yaptık. Hem orada hem burada düğünümüze iştirak edip, bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hakkari'de görkemli aşiret düğünü: Damada 2 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de görkemli düğün: Damada 2 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı - Son Dakika
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