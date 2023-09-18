Aşiret düğününe 5 bin kişi katıldı: Gelin ile damada takılan altın ve paralar dudak uçuklattı - Son Dakika

Aşiret düğününe 5 bin kişi katıldı: Gelin ile damada takılan altın ve paralar dudak uçuklattı

Son Güncelleme: 18.09.2023 18:03

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Pinyanişi aşiretinin düğününde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı. Düğüne Türkiye'nin yanı sıra İran, Irak ve başka ülkelerden gelen 5 bin kişi katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Pinyanişi aşiretinden Ramazan Nergiz'in oğlu Yiğit Nergiz ve yine Pinyanişi aşiretinden Hacı Akbaş'ın kızı Berivan Akbaş dünyaevine girdi. Düğünde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı.

Hakkari'de aşiret düğününde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı

İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin bahçesinde son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. İlçenin en önde gelen aşiretlerinden Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden Ramazan Nergiz'in oğlu Yiğit Nergiz, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi.

Hakkari'de aşiret düğününde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı

3 MİLYON TL VE 2 KİLO ALTIN TAKILDI

Çok sayıda küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, eş, dost ve akrabalar katıldı. Okulun bahçesinde misafirlerin düğüne halaya durmasıyla adeta bahçede yer kalmazken, Yüksekova'da gerçekleştirilen 2 günlük düğüne yurt içinin yanı sıra İran, Irak ve farklı ülkelerden katılım olurken, damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı.

Hakkari'de aşiret düğününde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı

"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN BU DUYGULARI"

İki gün boyunca düğünlerinin güzel geçtiğini belirten gelin Berivan Akbaş, "Düğünümüz çok güzel geçiyor. Dün kız tarafı, bugün ise erkek tarafı oldu. Çok mutluyum, Allah herkese nasip eylesin bu duyguları. Düğünümüze Irak, İran her yerden katılanlar oldu. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hakkari'de aşiret düğününde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı

"DÜĞÜNÜMÜZE 5 BİN MİSAFİRİMİZ GELDİ"

5 bin kişinin düğünlerine katıldığını belirten damat Yiğit Nergiz, "İki gündür güzel bir şekilde düğünümüz oldu. Türkiye yanı sıra, Irak ve İran'dan katılanlar oldu. Çok yoğun ve kalabalık geçiyor düğünümüz, Allah bu güzel günleri herkese nasip eylesin. Bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Düğünümüze 5 bin misafirimiz geldi. Allah bu güzel anıları herkese nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Hakkari'de aşiret düğününde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı

"DÜĞÜNÜMÜZÜ KÜLTÜRÜMÜZE UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPTIK"

Düğün sağdıçlığını yapan Pinyanişi Aşiret Lideri Ali İhsan Zeydan ise, "Düğünümüz baya kalabalık geçiyor. Hemen her yerden misafirlerimiz geldi. Biz de düğünümüzü kültürümüze uygun bir şekilde yaptık. Allah tüm gençlere bu günleri nasip eylesin. Bizim düğünümüze iştirak edip gelen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Toplum, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aşiret düğününe 5 bin kişi katıldı: Gelin ile damada takılan altın ve paralar dudak uçuklattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşiret düğününe 5 bin kişi katıldı: Gelin ile damada takılan altın ve paralar dudak uçuklattı - Son Dakika
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