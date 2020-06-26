Hakkari'de görülen 'Kırmızı yılan' korkuya neden oldu - Son Dakika

Hakkari'de görülen 'Kırmızı yılan' korkuya neden oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Akçalı köyü Yeniyol mezrasında ortaya çıkan kırmızı renkli yılan büyük korkuya neden oldu.

Akçalı köyüne bağlı Yeniyol mezrasında görünen kırmızı yılan, köylüleri korkutmaya başladı. Birden ortaya çıkan ve uzunluğu 3 metreden fazla olduğu ifade edilen yılanın korkusundan dolayı tarım işlerine yapamayan köylüler, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Yetkililerin bir ekibi köye göndererek inceleme talebinde bulunan köylüler, her defasında ortaya çıkan yılanın kendilerini korkuttuğunu belirttiler.