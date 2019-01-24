Hakkari
'de gösteri ve yürüyüş alanları belirlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca gösteri yürüyüşü güzergahı ve miting alanları ile dağılma güzergahlarının belirlediği bildirildi.
Açıklamada, Yeni Mahalle
'deki Derviş Eren Caddesi'nde, Gupsi mevkisi olarak bilinen, merkezden Otluca köyü istikametine giden yolun sol tarafında bulunan Seyitoğlu beton şantiyesinin yaklaşık 25 metre altında bulunan boş ve düz alanın miting alanı olarak belirlendiği kaydedildi.
Gösteri yürüyüşleri için Hakkari Devlet Hastanesi
önünün toplanma yeri olarak belirlendiği, Hastane Kavşağı'ndan Katramaz Köprüsü istikameti (Sağlık Caddesi), Katramaz Köprüsü istikametinden Merzan Spor Sahası'na kadar olan (Merzan Caddesi) yaklaşık bir kilometrelik yolun yürüyüş güzergahı olarak tespit edildiği belirtilen açıklamada, Katramaz Köprüsü, Sanayi Yolu istikameti ile Katramaz Köprüsü Hastane Kavşağı'nı takiben Gençlik Caddesi ve Çölemerik Caddesi istikametleri ile bu istikametlerin ara ve tali sokaklarının da dağılma yerleri olacağı ifade edildi.
Genel yollar, parklar, mabetler, kamu hizmeti görülen bina, tesis ve eklentilerinde ve Türkiye
Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamayacağı ve şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşlerinin düzenlenemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, genel meydanlardaki toplantılarda, halkın ve ulaşım araçlarının geçişini sağlamak üzere Valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulmasının zorunlu olduğu aktarıldı.
İlgili kanuna göre düzenlenecek toplantılarda, şehir merkezinde Belediye Başkanlığının uygun göreceği yer ile ilan panolarının, afiş ve pankart asılacak yerler olduğunun kaydedildiği açıklamada, ayrıca şu kararlara yer verildi:
"Toplantı ve yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılan basılı veya çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlarda düzenleme kurulu başkanı ile en az 6 üyesinin adları, soyadları ve imzalarının bulunması, bunlardan asılması gerekenlerin 2911 sayılı Kanun'un 6. maddesinde belirtilen yönteme de uyulmak şartıyla Belediye Başkanlığınca gösterilecek yerlere asılması zorunludur."