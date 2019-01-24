Hakkari'de Gösteri ve Yürüyüş Alanları Belirlendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de gösteri ve yürüyüş alanları yeniden belirlendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de gösteri ve yürüyüş alanları yeniden belirlendi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yeni Mahalle'deki Derviş Eren Caddesi'nde Gupsi mevkisi olarak bilinen ve merkezden Otluca köyü istikametine giden yolun sol tarafında bulunan Seyitoğlu beton şantiyesinin yaklaşık 25 metre altındaki boş ve düz alanın miting alanı olarak belirlenmiştir. Gösteri yürüyüşleri için Hakkari Devlet Hastanesi önünün toplanma yeri olarak belirlendiği, Hastane Kavşağı'ndan Katramaz Köprüsü istikameti Sağlık Caddesi, Katramaz Köprüsü istikametinden Merzan Spor Sahasına kadar olan (Merzan Caddesi) yaklaşık bir kilometrelik yolun yürüyüş güzergahıdır. Katramaz Köprüsü, Sanayi Yolu istikameti ile Katramaz Köprüsü Hastane Kavşağı'nı takiben Gençlik Caddesi ve Çölemerik Caddesi istikametleri ile bu istikametlerin ara ve tali sokaklarının da dağılma yerleri olacaktır" denildi.



Genel yollar, parklar, mabetler, kamu hizmeti görülen bina, tesis ve eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamayacağı ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşlerinin düzenlenemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Genel meydanlardaki toplantılarda, halkın ve ulaşım araçlarının geçişini sağlamak üzere valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur. İlgili kanuna göre düzenlenecek toplantılarda, şehir merkezinde belediye başkanlığının uygun göreceği yer ile ilan panolarının, afiş ve pankart asılacak yerler olacaktır. Toplantı ve yürüyüşlere ilişkin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılan basılı veya çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlarda düzenleme kurulu başkanı ile en az 6 üyesinin adları, soyadları ve imzalarının bulunması, bunlardan asılması gerekenlerin 2911 sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen yönteme de uyulmak şartıyla belediye başkanlığınca gösterilecek yerlere asılması zorunlu olacaktır" denildi. - HAKKARİ

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