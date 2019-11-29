Son Dakika Haberleri: Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
Son Dakika Güncel Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak - Son Dakika

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

6 saat önce

HAKKARİ merkez, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma ve oturma eylemleri yasaklandı.

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak, System.String[]

HAKKARİ merkez, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma ve oturma eylemleri yasaklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:  "2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 30 Kasım günü saat 00.00'dan 14 Aralık  günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı dağıtma ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."


Hakkari Valiliği, Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:05 Kaynak: DHA
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