Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

6 saat önce

Hakkari'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak, System.String[]

Hakkari'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19 Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.Maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Hakkari il sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 30 Aralık 2019 saat 00.00'dan 13 Ocak 2020'ye kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, bildiri dağıtma ve benzeri eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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