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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

13.12.2021 11:44
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları gibi eylem ve etkinliklerin, 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Hakkari'de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları gibi eylem ve etkinliklerin, 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla kentte bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde 13 Aralık saat 00.01'den 27 Aralık saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

Oturma Eylemi, Hakkari, Milli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika


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