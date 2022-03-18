Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

18.03.2022 18:06
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de oturma eylemleri, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Hakkari'de oturma eylemleri, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçilmesi, genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların engellenmesi amacıyla kentte bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde 20 Mart saat 00.01'den 3 Nisan saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

YORUMLAR
500

Protesto, Hakkari, Milli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 18:14:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement