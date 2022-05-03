Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Son Dakika
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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

03.05.2022 19:52
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de gösteri yürüyüşleri, oturma eylemleri ve basın açıklamaları gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Hakkari'de gösteri yürüyüşleri, oturma eylemleri ve basın açıklamaları gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, genel sağlığın korunması, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, muhtemel provokasyon ve toplumsal olayların önlenmesi amacıyla kentte bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı kaydedilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakkari sınırları içinde 4 Mayıs saat 00.01'den 18 Mayıs saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak 3600 ek gösterge için son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek Milli okçular, Avrupa Grand Prix'sinde mücadele edecek

Hakkari, Milli, Mayıs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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