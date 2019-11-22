Son Dakika Haberleri: Hakkari'de gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Hakkari'de gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'de gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 Kasım günü ilimiz Derecik ilçesi Güney Mahallesi civarında durdurulan araçta yapılan aramada çeşitli marka ve modellerde gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirilmiştir. 4 şahıs gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Derecik, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü ABD Başkanı Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 21:32:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]