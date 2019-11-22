Hakkari'de gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 Kasım günü ilimiz Derecik ilçesi Güney Mahallesi civarında durdurulan araçta yapılan aramada çeşitli marka ve modellerde gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirilmiştir. 4 şahıs gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."