Hakkari'de gümrük kaçağı 25 bin 140 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir kamyonette gümrük kaçağı 25 bin 140 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Derecik ilçesi Ortaklar köyü yol kontrol noktasında dün durdurulan kamyonette yapılan aramada, kolilerin arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 25 bin 140 paket sigara bulundu.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.