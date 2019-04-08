Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Gümrük Kaçağı 47 Külçe Kıymetli Maden Ele Geçirildi

Hakkari'de Gümrük Kaçağı 47 Külçe Kıymetli Maden Ele Geçirildi

33 dakika önce

Hakkari'de kaçak olduğu değerlendirilen 47 külçe şeklinde 48 kilo 950 gram kıymetli maden ile çeşitli miktarlarda çinko, pırlanta ve altın tozu ele geçirildi.

Hakkari'de Gümrük Kaçağı 47 Külçe Kıymetli Maden Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'de kaçak olduğu değerlendirilen 47 külçe şeklinde 48 kilo 950 gram kıymetli maden ile çeşitli miktarlarda çinko, pırlanta ve altın tozu ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 1- 7 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 537,77 gram pırlanta, 130,95 gram çinko, 32,30 gram toz altın, 47 külçe halinde 48 kilo 950 gram kıymetli maden ve 160 saç losyonu ile tabanca ve 150 mermi geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:51 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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