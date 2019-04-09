Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altın ve Pırlanta Ele Geçirildi

Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altın ve Pırlanta Ele Geçirildi

49 dakika önce

HAKKARİ'de polisin bir hafta içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli miktarlarda pırlanta, toz altın, çinko, külçe halinde kıymetli maden ile tabanca ve fişek ele geçirildi.

Hakkari'de Gümrük Kaçağı Altın ve Pırlanta Ele Geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'de polisin bir hafta içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli miktarlarda pırlanta, toz altın, çinko, külçe halinde kıymetli maden ile tabanca ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 1- 7 Nisan tarihleri arasında il genelinde çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu belirtilen, 537,77 gram pırlanta, 130,95 gram çinko, 32,30 gram toz altın, 47 külçe şeklinde 48 kilo 950 gram ağırlığında kıymetli maden, 1 tabanca, 125 adet 9 mm çapında mermi, 25 adet 7,65 mm çapında mermi ve 160 saç losyonu ele geçirildi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:30 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
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