Hakkari'de gümrük kaçağı av tüfeği ve kurusıkı tabancalar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de gümrük kaçağı av tüfeği ve kurusıkı tabancalar ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de gümrük kaçağı av tüfeği ve kurusıkı tabancalar ele geçirildi

6 saat önce

Hakkari'nin Derecik ilçesinde iki ayrı araçta gümrük kaçağı 202 av tüfeği, 26 bin 500 av tüfeği fişeği, 149 kurusıkı tabanca ve 107 cep telefonu bulundu.

Hakkari'de gümrük kaçağı av tüfeği ve kurusıkı tabancalar ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Derecik ilçesinde iki ayrı araçta gümrük kaçağı 202 av tüfeği, 26 bin 500 av tüfeği fişeği, 149 kurusıkı tabanca ve 107 cep telefonu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda dün ilçenin Gökçetaş mezrasında iki ayrı araçta arama yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aramada 202 av tüfeği, 26 bin 500 av tüfeği fişeği, 53 av tüfeği namlusu, 10 av tüfeği dipçiği, 80 av tüfeği namlu ağzı parçası, 149 kurusıkı tabanca,

130 kurusıkı tabanca üst kapağı,190 kurusıkı tabanca şarjörü,

43 kurusıkı tabanca kabzası,

107 farklı markalarda cep telefonu,

100 değişik marka ve modellerde şarj aleti ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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