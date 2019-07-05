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Hakkari'de gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

1 saat önce

HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyü Cemekürk mezrasında gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyü Cemekürk mezrasında gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nca PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda 2 Temmuz günü Derecik ilçesi Samanlı köyü Cemekürk mezrasında yapılan gözetleme ve devriye faaliyetleri sırasında, tespit edilen bir şahsın, yanında bulunan yük hayvanı üzerindeki malzemeleri atarak bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Açıklamada, "Malzemeler üzerinde yapılan incelemede, 145 tabanca mekanizması, 645 tabanca şarjörü, 450 av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:18 Kaynak: DHA
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