Yüksekova'da kaçak sigara, ilaç ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince insansız hava aracı (İHA) destekli düzenlenen operasyonda kaçak sigara, ilaç ve tütün ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, İran sınır hattından bir grup kaçakçının giriş yaptığı bilgisi alınmış. 28 Mart 2021 günü Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Nevşiyan Deresi mevkiinde Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugayı ve 7. Hudut Alay Komutanlığı tarafından İHA destekli 3 jandarma özel harekat timi ile icra edilen operasyonda; 200 çuval içerisinde 135 bin paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 239 bin 600 adet yeşil reçete kapsamında hap, 150 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ