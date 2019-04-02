Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu

Hakkari'de Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Hakkari genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 32 çift ayakkabı, 130 kilogram dökme çay, 566 paket sigara ve 34 şişe değişik markalarda alkollü içki ele geçirildi.

Hakkari'de Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Hakkari genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 32 çift ayakkabı, 130 kilogram dökme çay, 566 paket sigara ve 34 şişe değişik markalarda alkollü içki ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında; 25 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 32 çift ayakkabı, 130 kilogram dökme çay, 566 paket sigara ve 34 şişe değişik markalarda alkollü içki ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:18 Kaynak: İHA

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