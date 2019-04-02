Hakkari'de Gümrük Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Hakkari genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 32 çift ayakkabı, 130 kilogram dökme çay, 566 paket sigara ve 34 şişe değişik markalarda alkollü içki ele geçirildi.
Hakkari
genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 32 çift ayakkabı, 130 kilogram dökme çay, 566 paket sigara ve 34 şişe değişik markalarda alkollü içki ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu çalışmalar kapsamında; 25 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 32 çift ayakkabı, 130 kilogram dökme çay, 566 paket sigara ve 34 şişe değişik markalarda alkollü içki ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:18 Kaynak: İHA
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