Hakkari'de güreş şampiyonası düzenlendi - Son Dakika

Hakkari'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Güreş Federasyonu işbirliği ile güreş şampiyonası düzenlendi.

Kapalı spor salonunda düzenlenen okullar arası güreş şampiyonasına grekoromen ve serbest dalda 150 sporcu katıldı.

Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride düzenlenen şampiyonada sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

İl Güreş Federasyonu Temsilcisi Sefer Özatak, 2021-2022 okul sporları etkinliği kapsamında güreş turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Dereceye giren öğrencilerin Hakkari'yi bölgede temsil edeceğini belirten Özatak, şunları kaydetti:

"Daha önce milli takım düzeyine kadar çıkardığımız bazı öğrencilerimiz var. Devamını daha güzel şekilde getireceğiz. Müsabakalara 150 kişilik bir katılım sağladık. Hakkari için büyük bir başarı. Federasyon Başkanımız Şeref Eroğlu'na başarılar diliyoruz. Kendilerini Hakkari'ye bekliyoruz. Çocuklarımızın enerjisini spora yönlendirmeye çalışıyoruz."