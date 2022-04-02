Hakkari'de Hacıbey Çayı'na düşen asteğmenin naaşına ulaşıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Hacıbey Çayı'na düşen asteğmenin naaşına ulaşıldı

02.04.2022 18:27
Hakkari'de Hacıbey Çayı'na düşen asteğmenin naaşına ulaşıldı

Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldı.

Derecik ilçesinde devriye görevi sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 31 Mart günü saat 20.20 sularında 34. Hudut Tugay Komutanlığı Derecik Komutan Yardımcılığı Samanlı Tabur Komutanlığınca icra edilen devriye esnasında Piyade Asteğmen Kupşen'in dengesini kaybedip düştüğü Hacıbey Çayı'nda kaybolduğu belirtildi.

Yoğun arama tarama çalışmaları sonucunda bugün saat 15.30 sularında şehit Kupşen'in naaşının bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama-tarama faaliyetleri AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet birimlerimize ait toplam 12 dalgıç, 173 asker, 105 güvenlik korucusu olmak üzere 323 personel ve vatandaşlarımızın desteği ile itfaiye aracı, kepçe, ekskavatör ve 3 bot kullanılarak yapılmıştır. Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz."

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Hudut Tugay Komutanlığı, 31 Mart, Piyade, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de Hacıbey Çayı'na düşen asteğmenin naaşına ulaşıldı - Son Dakika


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