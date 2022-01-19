Hakkari'de hafızlık eğitimi alan öğrenciler kayak merkezinde eğlendi - Son Dakika

Hakkari Merkez Ahmed-i Hani Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık öğrenimi gören öğrenciler kayak merkezine götürüldü.

Kente 12 kilometre uzaklıktaki Merga Bütan Kayak Merkezinde düzenlenen etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, müftülük personelleri ve Kur'an Kursu yöneticileri katıldı.

İl Müftüsü Fakirullahoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafızların Kur'an'ın muhafızı olma yolunda tercih yaptığını söyledi.

"Yüce Allah, bu tercihinizden dolayı sizden ve sizi buna yönlendiren ailelerinizden razı olsun" diyen Fakirullahoğlu, şöyle konuştu:

"Hafız olmak için geceleri uykudan, gündüzleri de oyun ve eğlenceden feragat ettiğinizin farkındayız. Hafızlık zor kazanılan, ancak kolay kayıbedilebilen bir gerçekliktir. Bin bir güçlükle yapmaya çalıştığınız hafızlığı devam ettirmek ve ezberlediklerinizi unutmamak için aşırı yorulacağınızı da biliyoruz. Bu yorgunluğu biraz olsun gidermek ve moral motivasyon sağlamak gayesi ile kayak etkinliği düzenlemeye karar verdik. Bu konuda bizlere her türlü kolaylığı sağlayan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum."

Etkinliğe katılan öğrenciler, kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.