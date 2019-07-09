Son Dakika Haberleri: Hakkari'de hain saldırı: 2 şehit
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Hakkari'de hain saldırı: 2 şehit

51 dakika önce

Hakkari'de teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu.

Hakkari'de teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari'de bir askeri araca PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı" denildi.
(İHA)
Hakkari'de hain saldırı: 2 şehit
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:35 Kaynak: İHA
Hakkari, Güncel
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