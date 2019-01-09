Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Halı Sahanın Çatısı Kar Nedeniyle Çöktü

Hakkari'de Halı Sahanın Çatısı Kar Nedeniyle Çöktü

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki halı sahanın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

Hakkari'de Halı Sahanın Çatısı Kar Nedeniyle Çöktü, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki halı sahanın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan kar nedeniyle Emir Şaban Mahallesi'ndeki halı sahanın çatısında yoğun kar birikti.

Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan çatı, çöktü.

Halı sahanın kapalı olması yüzünden şans eseri bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, sahada hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:37 Kaynak: AA

Çukurca, Hakkari, Kar, Güncel
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