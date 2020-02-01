Son Dakika › Güncel › Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü - Son Dakika
Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü
6 saat önce
HAKKARİ'de bir halı sahanın çatısı, üzerine biriken kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayınca çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:33 Kaynak: DHA
HAKKARİ'de bir halı sahanın çatısı, üzerine biriken kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayınca çöktü.
Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece yarısı sıralarında, Merzan Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait halı sahanın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesini taşıyamayınca çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, halı sahada maddi hasar meydana geldi.
Son Dakika Kar yağışı etkili oluyor Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu