Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü - Son Dakika
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Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü

6 saat önce

Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktüHAKKARİ'de bir halıs ahanın çatısı, üzerine biriken kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayınca çöktü.

Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü

HAKKARİ'de bir halıs ahanın çatısı, üzerine biriken kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayınca çöktü.

Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece yarısı sıralarında, Merzan Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait halı sahanın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesini taşıyamayınca çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, halı sahada maddi hasar meydana geldi.

Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
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