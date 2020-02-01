Son Dakika › Güncel › Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü - Son Dakika
Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü
6 saat önce
Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktüHAKKARİ'de bir halıs ahanın çatısı, üzerine biriken kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayınca çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü
HAKKARİ'de bir halıs ahanın çatısı, üzerine biriken kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayınca çöktü.
Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece yarısı sıralarında, Merzan Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait halı sahanın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesini taşıyamayınca çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, halı sahada maddi hasar meydana geldi.
Son Dakika Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'teki 'aşağılama ve taciz' iddiaları için müfettiş görevlendirdi Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim