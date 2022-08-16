4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na 'kaya balı' tırmanışı - Son Dakika
Üye Girişi

4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na 'kaya balı' tırmanışı

16.08.2022 10:46

HAKKARİ'de Hamdi Akdoğan, her yıl 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na tırmanıp, kaya balı topluyor.

HAKKARİ'de Hamdi Akdoğan, her yıl 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na tırmanıp, kaya balı topluyor. Bölgede kaya balını 8 yıl önce gezerken keşfettiğini söyleyen Akdoğan, "Balımızın kilosu 4 ile 6 bin TL arasında değişiyor. Altın ile yarışıyor. Tehlike ve zorlukları göze alarak, bu işi yapıyorum" dedi.

Yüksek rakımlı yaylalara ve zengin bitki örtüsüne sahip Hakkari'de, arıcılık önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. 'Dağların kenti' olarak da adlandırılan Hakkari'nin dağlarında bol miktarda doğal kaya balı da bulunuyor. Fakat yüksek kesimlerde yuva yapan arılardan elde edilen kaya balını keşfetmek için zorlu ve tehlikeli bir yolculuğu göze almak gerekiyor. 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nda gezerken arıları fark eden 5 çocuk babası Hamdi Akdoğan, 8 yıldır aynı bölgeye tırmanarak bal topluyor.

Ekipmanları ile Cilo Dağı'nın sarp bölgesine gelen Akdoğan, ardından 3 saat süren zorlu bir yolculuk yapıyor. Tırmanış sonrası balın bulunduğu noktaya ulaşan Hamdi Akdoğan, arı saldırılarından korumak için 'arıcı kıyafeti' giyiyor. Balı toplayan Akdoğan, geldiği yoldan geri dönüyor. Akdoğan, elde ettiği kaya balını özel müşterilerinin yanı sıra Almanya, İsviçre, İran ve Irak'tan talep eden kişilere gönderiyor.KAYA BALININ KİLOSU 6 BİN TL

Bu yıl yaptığı ilk tırmanışta 7 kilo bal topladığını belirten Akdoğan, doğal olduğu için kaya balının çok tercih edildiğini söyledi. Herkesin kendisini 'Balcı Hamdi' olarak bildiğini ifade eden Akdoğan, "Cilo Dağı eteklerindeyiz, burada kaya balını çıkartıyoruz. 5 nüfusum var, ailemi kaya balı ile geçindiriyorum. Bala büyük bir talep var. Türkiye'deki özel müşterilerimin yanı sıra Almanya, İsviçre, İran ve Irak'a da gönderiyorum. Balımızın kilosu 4 ile 6 bin TL arasında değişiyor. Altın ile yarışıyor. Tehlike ve zorlukları göze alarak, bu işi yapıyorum" dedi.


YORUMLAR
500
Kervansaray Dağı'nda yaban hayvanları için oluklu çeşme yapıldı Kervansaray Dağı'nda yaban hayvanları için oluklu çeşme yapıldı Vali Akbıyık, hafriyat döküm alanında inceleme yaptı Vali Akbıyık, hafriyat döküm alanında inceleme yaptı Hakkari'de şehit olan askerin cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirildi Hakkari'de şehit olan askerin cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirildi
Kaynak: DHA

Toros Dağları, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na 'kaya balı' tırmanışı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:58:24. #1.11#
SON DAKİKA: 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'na 'kaya balı' tırmanışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement