Son Dakika Haberleri: Hakkari'de Hasta Çocuğa Ekiplerin Yolu Açmasıyla Ulaşıldı

Hakkari'de Hasta Çocuğa Ekiplerin Yolu Açmasıyla Ulaşıldı

2 saat önce

Hakkari'de, kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan Nesrin Turan (13), İl Özel İdaresi ekipleinin yaklaşık 2,5 saatte yolu açması ile gelen 112 ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Hakkari'de, kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan Nesrin Turan (13), İl Özel İdaresi ekipleinin yaklaşık 2,5 saatte yolu açması ile gelen 112 ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 111 köy ve 241 mezra ile ulaşım kesilirken, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyü yolu da ulaşıma kapandı. Köyde beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle rahatsızlanan Nesrin Turan'ın yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle köye sağlık ekipleri gidemeyince, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yolu açmak için seferber oldu. Kar yağışı ve tipiye rağmen güçlükle ilerleyen ekipler, 2,5 saat sonra köyün yolunu açarak, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Yolun açılmasıyla Nesrin Turan, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İş makinesi operatörü Hamit Altun, İl Özel İdaresi ekipleri olarak kapalı olan köy ve mezra yollarını açmak için gece- gündüz demeden çalıştıklarını, Ağaçdibi köyünde rahatsızlanan bir hastanın ise yolun açılmasıyla birlikte sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:26 Kaynak: DHA

Acil Servis, Kar, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel
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