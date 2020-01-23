Hakkari'de hastalar el sanatlarıyla terapi ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari'de hastalar el sanatlarıyla terapi ediliyor - Son Dakika

Hakkari'de hastalar el sanatlarıyla terapi ediliyor

6 saat önce

Yüksekova Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların "Sosyal beceri eğitimleri ve rehabilitasyon uygulamaları" kapsamında yaptığı ürünler sergilendi.

Hakkari'de hastalar el sanatlarıyla terapi ediliyor, System.String[]

Yüksekova Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların "Sosyal beceri eğitimleri ve rehabilitasyon uygulamaları" kapsamında yaptığı ürünler sergilendi.

Merkezde kurulan atölyelerde hediyelik eşya, cam boyama, kapı süsleme, resim yapma gibi etkinliklere katılan psikolojik rahatsızlığı bulunan hastalar, el sanatlarıyla terapi edilerek, normal yaşama dönmeleri sağlanıyor.

Bu sayede tedavi süreçlerinde olumlu gelişmeler sağlanan 146 hastanın atölyelerde yaptığı ürünler, hastanede açılan sergiyle beğeniye sunuldu. Sergiye katılan vatandaşlar ile hastane çalışanları, büyük emeklerle hazırlanan ürünleri inceledi.

Psikiyatri Uzmanı Şerife Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıldır hastalara hizmet veren merkezde hastaların yaptığı ürünleri sergilediklerini söyledi.

Hastaların topluma kazandırılabilmesi açısından ilaç tedavisinin yanında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Aslan, "Merkezde 146 hastamız var. Bu çalışmalar üç yılda yapıldı. Bu tür faaliyetler sosyalleşmeleri ve topluma kazandırılmaları için çok önemli. Evde oturacaklarına buraya gelip bu tür faaliyetlere katılıyorlar. İlk sergimiz. Amacımız, hastalarımızın toplum ve ruh sağlığı merkezine gelmelerini kolaylaştırmak. İleri de bu tür faaliyetleri daha kapsamlı hale getirmek istiyoruz. Hastalarımız spor ve müzik etkinliklerine de katılıyor. Çok kapsamlı bir rehabilitasyon merkezimiz var."

Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 23:22:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakkari'de hastalar el sanatlarıyla terapi ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]