Son Dakika Haberleri: Hakkari'de hastalardan 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı -
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Hakkari'de hastalardan 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı -

33 dakika önce

Hakkari'de, Devlet Hastanesi'nde görevli Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Elnara Mammadova (38), hastalardan bıçak parası aldığı suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkari'de hastalardan 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı -, System.String[]

Hakkari'de, Devlet Hastanesi'nde görevli Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Elnara Mammadova (38), hastalardan bıçak parası aldığı suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde 2017'den beri görev yapan Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Elnara Mammadova, iddiaya göre tedavi için kendisine gelen 8 hastadan çeşitli miktarlarda bıçak parası istedi. Hasta yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Mammadova hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Mammadova'yı, hasta yakınlarından seri numaraları belirli 1500 TL'yi alırken suçüstü yakaladı. Mammadova, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Mammadova, 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devlet Hastanesi, Azerbaycan, Plastik, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
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Hakkari'de bir doktor, hastalardan bıçak parası aldığı suçlamasıyla tutuklandı
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