Hakkari'de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.



Ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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