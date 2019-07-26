Son Dakika Haberleri: Hakkari'de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Hakkari'de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

1 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.

Ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı. - ANKARA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2019 06:05 Kaynak: İHA
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