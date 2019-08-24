Son Dakika Haberleri: Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü

21 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.


Haber:  ANKARA,


Jandarma, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı
Flaşwwwwwwwww Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 23:04:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]