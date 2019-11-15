Hakkâri'de hava kirliliği

Hakkari'de havaların soğumasıyla binaların bacalarında çıkan ve hava kirliliğine neden olan dumanlar vatandaşı tedirgin ediyor.



Hakkari'de kış aylarında kalitesiz yakıtın kullanılması hava kirliliğine neden oluyor. Özelikler bazı kurumlara ait binaların bacalarında çıkan duman ise, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. 2017 Şubat ayı Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) verilerinde, çapı 2.5 mikron ve altında olan partikül madde hesabına dayanarak hazırlanan raporda, Hakkari'nin Avrupa'da havası en kirli 3 şehir arasında yer alması vatandaşları tedirgin etmişti.



Son günlerde özellikle bazı kurumların bacalarında çıkan dumanlar ise, adeta kent merkezini yaşanmaz hale getirdi. Sabah ve akşam saatlerinde nefes almaktan bile güçlük çektiklerini belirten vatandaşlar, böyle gitmesi halinde birçok kişinin hastalanabileceğini belirttiler. Bazı kurumların hava kirliliğine karşı önlem almadığını iddia eden vatandaşlar, bunun ispatının ise sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıktığını ifade ettiler.



Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ise, hava kirliliğine karşı tüm önlemleri aldıklarını belirterek, kurumların almış oldukları kömürleri analiz için talepte bulunduklarında numuneleri alıp laboratuvara göndererek sonuçluları geldikten sonra kalitesiz kömürler il dışına sevk ettiklerini kaydetti. - HAKKARİ