HAKKARİ'DE, HDP BİNASI ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 17'NCİ HAFTA - Son Dakika

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 17'nci haftada 12 ailenin katılımıyla devam etti.

Hakkari'de çocukları PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan aileler, 17'nci haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak, eylemi engellemeye çalıştı.

5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirttiği kayınbiraderi Rojhat Çiftçi için eyleme katılan Leyla Çiftçi, Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin, halk biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz dedi.