Üye Girişi
Hakkari'de HDP İl Başkanlığı önündeki eyleme 2 aile daha katıldı - Son Dakika

Hakkari'de HDP İl Başkanlığı önündeki eyleme 2 aile daha katıldı

12.02.2022 14:53
Hakkari'de HDP İl Başkanlığı önündeki eyleme 2 aile daha katıldı

Hakkari'de, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde iki haftada bir eylem yapan ailelere 2 aile daha katıldı.

Hakkari'de, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde iki haftada bir eylem yapan ailelere 2 aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan kentteki aileler, partinin il başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen ve Şemdinli'den 2 ailenin daha katılmasıyla sayısı 16'ya yükselen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleriyle omuz omuza evlat nöbetinde" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 26. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, kandırılan ve kaçırılan çocuklarına kavuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

"Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim"

Herkesin terör örgütünün gerçek yüzünü görmesini istediklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gelin korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten anneler sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan evlatlarımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz, teröre lanet ediyoruz. Hakkari anneleri olarak buradan çağrımızdır, bizlere katılın, bu haklı davamızı büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. PKK kaybedecek, anneler kazanacak. PKK kaybettiği zaman hiçbir annenin yüreği yanmayacak, kan ve ölümler son bulacaktır."

Dağa kaçırılan oğlu Çetin Akın için eyleme katılan Esat Akın, oğlunun 2009'da PKK tarafından dağa kaçırıldığını anlatarak, "Oğlumun geri gelmesini istiyorum. Gelip devletimize teslim olsun. Ben de eyleme yeni katıldım. 12 yaşındayken bakkala bakıyordu. Bakkal için eşya almaya gitti ve bir daha da haber alamadık." diye konuştu.

Kardeşi Ferman Kılıç için eyleme katılan ağabey Haşim Kılıç da kardeşine gelip devlete teslim olması çağrısında bulundu.

Aileler, açıklamanın ardından HDP ile terör örgütü aleyhine slogan attı.

Hakkari'de HDP İl Başkanlığı önündeki eyleme 2 aile daha katıldı
Hakkari'de HDP İl Başkanlığı önündeki eyleme 2 aile daha katıldı
Hakkari'de HDP İl Başkanlığı önündeki eyleme 2 aile daha katıldı
Hakkari'de HDP İl Başkanlığı önündeki eyleme 2 aile daha katıldı

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari'de HDP İl Başkanlığı önündeki eyleme 2 aile daha katıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 15:31:18. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de HDP İl Başkanlığı önündeki eyleme 2 aile daha katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement