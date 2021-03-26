Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı - Son Dakika

Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı

26.03.2021 15:58

Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştıMehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP il binası önündeki eylemi devam ederken, Hakkari'de de bugün 5'inci kez eylem yapıldı.

Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP il binası önündeki eylemi devam ederken, Hakkari'de de bugün 5'inci kez eylem yapıldı. Hakkari'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirdi. HDP'liler ise yüksek sesle seçim müziği çalarak, eylemi ve basın açıklamasını engellemeye çalıştı.

Hakkari'de çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Mukaddes Akar Sokağı'nda bir araya geldi. 12 aile ve yakınları yaklaşık 200 metre yürüyüş yaparak, HDP il binası önen kadar geldi. Yürüyüş boyunca da aileler "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atıp, Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartları taşıdı. HDP'liler ise yine annelerin sesini bastırmak için parti balkonuna ses sistemi kurarak seçim müziği çaldırdı.

Kayınbiraderi 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına açıklama yaptı. Çiftçi, "Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşma ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler buradan, tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımız kurtulacak. Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz. ve biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarının hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz" dedi.

'HDP'YE AÇILAN KAPATMA DAVASINA SEVİNDİK'

HDP'ye açılan kapatma davasına sevindiklerini de belirten Çiftçi, "Ayrıca HDP'ye açılan kapatma davasının duyduk ve çok sevindik. Canı gönülden destekliyoruz. İnşallah kapanır da evlatlarımız bize geri döner. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafsız ve bağımsız adaletine sonuna kadar güveniyoruz. Adaletin bir an önce yerine geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Burada tepkilerini dile getiren grup, 5 dakikalık oturma eyleminin ardından bir süre da yürüdükten sonra sessizce dağıldı.

Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı
Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı
Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı
Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı
Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı
Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı
Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı
Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı
Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı

Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de HDP'liler, evlat eylemini engellemeye çalıştı - Son Dakika


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