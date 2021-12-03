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HAKKARİ'DE, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNDE 22'NCİ HAFTA - Son Dakika

HAKKARİ'DE, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNDE 22'NCİ HAFTA

03.12.2021 14:49

HAKKARİ'de, terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığını söyleyen ailelerin başlattığı eylem, 22'nci haftada da sürdü.

HAKKARİ'de, terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığını söyleyen ailelerin başlattığı eylem, 22'nci haftada da sürdü. Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atan 10 aile, HDP binası önüne kadar yürüdü. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yine yüksek sesle müzik açıp, eylemi engellemeye çalıştı.

Hakkari'de çocuklarını terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 22'nci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler; ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis, güvenlik önlemi aldı. Aileler, bina önüne geldiklerinde 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasında HDP'liler, yüksek sesle müzik açıp, eylemi engellemeye çalışırken, aileler ise slogan atarak tepki gösterdi.

Eyleme katılan Leyla Çiftçi, Türkiye'de terör sorunu olduğunu belirterek, Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye'nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin. Bunu herkes biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak, evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyoruz dedi.

HAKKARİ'DE, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNDE 22'NCİ HAFTA
HAKKARİ'DE, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNDE 22'NCİ HAFTA
HAKKARİ'DE, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNDE 22'NCİ HAFTA
HAKKARİ'DE, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNDE 22'NCİ HAFTA
HAKKARİ'DE, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNDE 22'NCİ HAFTA
HAKKARİ'DE, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNDE 22'NCİ HAFTA

Halkların Demokratik Partisi, Hakkari, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ'DE, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNDE 22'NCİ HAFTA - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAKKARİ'DE, HDP ÖNÜNDEKİ EVLAT NÖBETİNDE 22'NCİ HAFTA - Son Dakika
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