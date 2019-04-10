Hakkari'de Heyelan Sonucu Yol Çöktü
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçesinin arasında bulunan yol heyelan sonucu yol çöktü.
Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçesinin arasında bulunan yol heyelan sonucu yol çöktü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:15 Kaynak: İHA
Şemdinli ilçesi ile Derecik ilçesi arasında bulunan ana yolda heyelan sonucu çökme meydana geldi. Çöken yolda büyük derin çukurlar oluştu. Kazaya sebebiyet vermemesi tedbir alındı. Durum Karayolları ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Karayolları ekipleri çöken yolu inceleyerek uyarı levhaları bıraktı. Ekipler, havaların düzelmesiyle birlikte çöken yolda çalışma başlatacaklarını belirtti. Yolu kullanacak sürücüler uyarıldı. - HAKKARİ
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