Hakkari'de hırsızlık malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de inşaat alanı içerisinde hırsızlık malzemesi ele geçirildi.



Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Merzan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin arka duvarının baltayla kırılması suretiyle gerçekleştirilen faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şahıs yakalanmış olup terk edilmiş bir inşaat alanı içerisinde olay ile ilgili olarak 190 paket muhtelif markalara ait sigara, 57 paket nargile tütünü, 2 adet tekstil ürünü, 3 paket gıda malzemesi ve 9 adet tespih ele geçirilmiştir" denildi. - HAKKARİ