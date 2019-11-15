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Hakkari'de "Hizmet içi eğitim semineri"

6 saat önce

Hakkari'de görev yapan güvenlik korucularına yönelik, "Hizmet içi eğitim semineri" verildi.

Hakkari'de

Hakkari'de görev yapan güvenlik korucularına yönelik, "Hizmet içi eğitim semineri" verildi.

Valilik'ten yapılan bilgilendirmeye göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Seminerde bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bayram Demirtaş, kişiler arası iletişim, empati kurma, hoşgörü ve olumlu düşünme konularında bilgi verdi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Din Sosyolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Güngör de aile yapısı ile milli, kültürel ve ahlaki değerler hakkında bilgi verdi, yardımseverlik, misafirperverlik, hoşgörü ve fedakarlık konularına değindi.

İller İdaresi Daire Başkanı Mithat Can Kutluca da konuşmaların ardından güvenlik korucularının sorun ve taleplerini dinledi.

Valiliğin yemek ikramıyla son bulan seminere, vali yardımcıları İdris Koç ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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