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Yangın, saat 02.00 sıralarında, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki hurdacılar alanında çıktı. Hurda malzemelerin kesimi sırasında çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu belirtilirken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, söndürme sırasında iş makineleriyle de destek verildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmada, yangını çevredeki diğer hurdalara sıçramadan söndürdü.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hakkari'de hurdalıkta çıkan yangın 2 saatte söndürüldü - Son Dakika

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